E’ iniziato il weekend di gara di San Marino e della Riviera di Rimini: a Misano i piloti oggi hanno risposto alle domande di giornalisti nella tradizionale conferenza stampa del giovedì.

“9 gare in 11 weekend? Per me va bene, non è un grosso problema, 4 giorni tra una gara e l’altra sono sufficienti per recuperare, certo che è diverso, ma solo diverso“, ha ammesso Dovizioso.

Il forlivese della Ducati ha parlato poi della strana stagione e della gara di domenica a Misano “nessuno è riuscito ad essere davvero costante, qui ci sarà l’asfalto nuovo che porterà ad una situazione del tutto nuova, comprese le gomme, non so come andrà ma credo meglio dell’anno scorso. Mi aspetto di essere più competitivo ma come sappiamo quest’anno ogni gara farà a sè“.

Non poteva mancare poi un commento sul suo futuro: “non ho ancora nulla sul tavolo, non ci sono novità, io sono in attesa, non devo neanche prendere una decisione adesso, per questa stagione voglio concentrarmi sul lavoro da fare e poi vedremo. Vedremo, io ho preso una decisione per ragioni molto chiare, so esattamente di cosa ho bisogno per essere competitivo in questa classe, che è estremamente difficile, vedremo quando ci sarà qualcosa sul tavolo, non voglio correre tanto per correre, vedremo, io sono aperto alle tante possibilità, per ora non ho nulla di preciso davanti a me, nel prossimo mese immagino succederà qualcosa e poi vedremo, deciderò quando ci sarà maggiore chiarezza“.