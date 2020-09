Il weekend di gara a Misano ha regalato spettacolo puro, con la prima vittoria in carriera in MotoGp di Franco Morbidelli, seguito sul podio da Bagnaia e Mir. Domenica prossima si corre ancora a San Marino, per la ‘doppia’ di Misano.

Si parte giovedì con le conferenze stampa, mentre i motori si riaccenderanno venerdì per le prime sessioni di prove libere. Il weekend di gara di Misano sarà trasmesso in diretta sui canali Sky, ma qualifiche e gare saranno visibili anche in chiaro su TV8.

Gli orari del weekend di gara del Gp dell’Emilia Romagna:

Giovedì 17 settembre

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 18 settembre

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 19 settembre

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

11:45 – E-Pole MotoE

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

16:15 – Gara 1 MotoE

Domenica 20 settembre

8:20-8:40 – Warm-Up Moto3

8:50-9:10 – Warm-Up Moto2

9:20-9:40 – Warm-Up MotoGP

10:05 – Gara 2 MotoE

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP