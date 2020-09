Al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ha preso ufficialmente il via quest’oggi il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini con le prime due sessioni di prove libere. Andrea Dovizioso, tredicesimo nelle FP1 di questa mattina, ha chiuso la giornata con l’undicesimo tempo complessivo in 1:32.945: il pilota di Forlì ha migliorato il suo crono di oltre 923 millesimi nel turno del pomeriggio. Con ben 15 piloti racchiusi in meno di un secondo, Andrea ha terminato a 755 millesimi dalla vetta della classifica di giornata e a soli 3 centesimi dalla top ten.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:32.945 (11°)

“E’ stata una giornata davvero molto strana. Questa mattina non sono riuscito a sfruttare tutto il turno, in più non ho ancora trovato un buon feeling con la moto e credo che questo derivi dalle condizioni del nuovo asfalto. C’è molto grip, ma anche diverse buche e ho sempre la sensazione di essere più lento rispetto ai tempi che riesco effettivamente a segnare. Ora lavoreremo per ritornare in pista più forti domani. Sarà importante riuscire a ritrovare delle sensazioni positive, per poterci poi dedicare a sistemare gli ultimi dettagli per la gara“.