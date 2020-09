I piloti della MotoGp sono pronti per il Gp dell’Emilia Romagna: domenica si corre la doppia di Misano, con i piloti Yamaha vogliosi di far bene. Momento difficile per la Honda, che senza Marc Marquez non lotta di certo per le migliori posizioni.

L’assenza del campione del mondo in carica pesa molto: Marc sta lavorando sodo per tornare in pista il prima possibile, ma non è ancora chiaro quando sarà possibile rivederlo in sella alla sua Honda.

“Non so quando possa tornare, non lo sa nemmeno lui. Di sicuro lo farà solo quando sarà al 100%. La sua assenza si fa sentire. Parliamo della Honda, ci confrontiamo, ma una cosa è farlo sul divano un’altra averlo in pista“, ha raccontato Alex Marquez, fratello di Marc.