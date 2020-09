Niente da fare per Jorge Martin, il pilota del team Red Bull Ktm Ajo dovrà saltare anche il secondo Gran Premio di Moto2 in programma a Misano, dal momento che è ancora positivo al Coronavirus.

Lo spagnolo è risultato ancora non negativo al tampone, così verrà sostituito da Mattia Pasini nel fine settimana che scatterà domani con le prime libere. “Sono molto felice di tornare in pista, specialmente nel GP dell’Emilia Romagna, la mia gara di casa – le considerazioni di Mattia Pasini – ma sono molto dispiaciuto per Jorge Martin per quello che sta passando: spero possa tornare presto, ma nel frattempo cercherò di fare del mio meglio con la sua moto. Ringrazio il team Ajo per avermi dato questa possibilità, voglio fare un lavoro professionale e cercare di godermi il week end“.