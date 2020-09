Il Coronavirus inizia a far paura anche al mondo delle moto. Alla vigilia del weekend di Misano, il quotidiano spagnolo ‘As’ annuncia la prima positività di un pilota del paddock di Moto2. Si tratta di Jorge Martin della KTM, risultato positivo ad un tampone effettuato nei giorni scorsi. Il pilota, secondo nel Mondiale dietro Luca Marini, dovrà stare in isolamento fin quando non sarà completamente guarito e dunque dovrà saltare il primo weekend di Misano, ma potrebbe tornare in pista già nel secondo.