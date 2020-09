Buone notizie per la KTM in vista del weekend di Barcellona. Jorge Martin è risultato negativo al doppio tampone ed è dunque considerabile guarito dal Coronavirus che lo ha tenuto fuori dai due weekend di gare disputati in Italia a Misano. Il pilota spagnolo potrà dunque tornare in pista al Montmelò: l’annuncio è arrivato dallo stesso Martin attraverso Twitter, con un messaggio nel quale alcune emoticon rendono noto ai fan la negatività al doppio tampone.