E’ cominciata ufficialmente oggi l’avventura di Kevin-Prince Boateng con la maglia del Monza, il giocatore ghanese è stato presentato in conferenza stampa, nel corso della quale ha svelato quelli che sono gli obiettivi che intende raggiungere.

Impossibile rifiutare la chiamata di Berlusconi e Galliani, questo il motivo che ha spinto KPB ad accettare il Monza: “è la sfida più difficile della mia carriera, senza dubbio. Quando mi hanno chiamato Galliani e Berlusconi ho accettato subito: a loro non si può dire di no. Posso giocare anche da terzino, anche se forse non bene. Potevo rimanere a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo di inizio anno. Bisognerà dimostrare sul campo, l’idea di calcio di Brocchi mi piace. Non sono ancora al 100%, ma voglio giocare sempre dal primo minuto. A fine settimana vedremo come starò e deciderà l’allenatore“.