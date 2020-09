Peter Sagan potrebbe non prender parte ai prossimi Mondiali di ciclismo, che si svolgeranno a Imola dal 24 al 27 settembre.

Il corridore della Bora, tre volte campione del mondo in carriera, ha studiato il nuovo percorso e non ne è rimasto molto soddisfatto, sottolineando come non si tratti di un tracciato adatto alle sue caratteristiche. Intervenuto in video conferenza durante il giorno di riposo del Tour de France, Sagan ha sottolineato: “deciderò dopo il Tour se prenderò il via ad Imola. Penso, in base all’altimetria che ho visto, che il circuito sia troppo difficile per me. Ci sono troppe salite da affrontare“.