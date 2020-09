Con l’assegnazione dei Campionati del Mondo strada élite a Imola, in programma dal 24 al 27 settembre, ufficializzata dall’UCI nella giornata di mercoledì 2 settembre, il CT Davide Cassani ha convocato gli azzurri Andrea Bagioli (Deceunink-Quik Step) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), per un sopralluogo sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Gli azzurri, guidati da Cassani, effettueranno la ricognizione del circuito nella giornata di sabato 5 settembre, per raccogliere le prime sensazioni su di un percorso che sembra davvero duro.