Definito il quadro delle Nazionali convocate per i Mondiali strada #Imola2020. Al termine del Giro Rosa, infatti, anche il Tecnico delle Nazionali donne Edoardo Salvoldi ha diramato la lista delle azzurre per Imola. Si tratta di nove atlete: 7 + 2 riserve (riserve che il tecnico azzurro indicherà il 24 settembre dopo la prova del percorso). Già stabilite inoltre le titolari della prova a cronometro: Vittoria Bussi e Vittoria Guazzini.

“Era doveroso attende la fine del Giro per definire il gruppo che verrà ad Imola. Ringrazio atlete e società per la disponibilità dimostrata e per l’impegno profuso in questi mesi non facili. Il gruppo è ricco di talento ed esperienza. Cercheremo di fare del nostro meglio; sono certo che in qualsiasi caso regaleremo emozioni a tutti gli appassionati”.

LE DONNE ELITE PER #IMOLA2020

Strada

Elisa Balsamo – G.S. Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Elisa Longo Borghini – G.S. Fiamme Oro/Trek-Segafredo

Marta Cavalli – G.S. Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service

Elena Cecchini – G.S. Fiamme Azzurre/Canyon SRAM Racing

Tatiana Guderzo – G.S. Fiamme Azzurre/Alé BTC Ljubljana

Erica Magnaldi – Ceratizit-WNT Pro Cycling

Soraya Paladin – CCC-Liv

Katia Ragusa – Astana Women’s Team

Debora Silvestri – Top Girls Fassa Bortolo

Crono

Vittoria Bussi – BJ Bike Club ASD

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Valcar-Travel & Service