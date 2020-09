I Mondiali di Ciclismo 2020 di Imola perdono un grande protagonista: Peter Sagan ha ufficializzato il suo forfait dalla competizione. La stella della Bora-Hansgrohe, primo nella storia a vincere per 3 volte in altrettante edizioni consecutive la prova in linea dei Campionati del Mondo, non parteciperà alla gara del 27 settembre. Giudicato troppo duro, in base alle sue caratteristiche, il percorso scelto dagli organizzatori: 259.2 km con quasi 5000 metri di dislivello. Peter Sagan sarà comunque nel nostro Paese per il Giro d’Italia che partirà da Monreale il prossimo 3 ottobre.