Azzurro acceso, intenso, splendido sfondo per una medaglia d’oro. È l’augurio dei tifosi che hanno assistito alla presentazione della nuova maglia dell’Italia in vista dei Mondiali di Ciclismo 2020, al via ad Imola dal 24 al 27 settembre. Un appuntamento nel quale i ciclisti azzurri, a casa propria, vorranno sicuramente ben figurare. “La Maglia Azzurra è sinonimo di appartenenza – ha detto il presidente federale, Renato Di Rocco -. In questa stagione così complicata per tutti rappresenta, ancor di più, la cifra dei nostri valori e del nostro modo di essere cittadini del mondo”.