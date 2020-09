Dopo le riaperture degli stadi di Serie A e la possibilità dei tifosi di Formula 1 di assistere dal vivo al Gp di Imola, anche il ciclismo avrà i suoi spettatori per uno degli eventi principali del calendario 2020: i Mondiali di Imola! Grazie ad un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà consentito l’ingresso presso le tribune dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, partenza e arrivo delle prove iridate, ad un massimo di 2.246 spettatori. Il tutto ovviamente seguendo le regole anti-Covid in merito al distanziamento sociale e alla prevenzione. Da oggi i biglietti sono disponibili presso il sito Ticketone: la vendita sarà esclusivamente online e in prevendita in modo tale da conservare per almeno 14 giorni la copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i tagliandi ed eventualmente fornirli alle strutture sanitarie in caso di necessarie attività di tracciamento o contatti per eventuali positività.