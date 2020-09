Brutta caduta per Chloe Dygert nei momenti salienti della prova a cronometro dei Mondiali di Ciclismo 2020. Sul tracciato di Imola, la ciclista americana stava andando fortissimo, in linea per il miglior tempo di giornata, quando ha perso il controllo della sua bici finendo per impattare contro il guard rail, venendo sbalzata oltre esso.

Topfavoriet Chloe Dygert onderuit in de tijdrit #Imola2020 pic.twitter.com/n81ORpKNBc — Maxim Horssels (@Horssels) September 24, 2020