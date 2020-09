Anna van der Breggen è la nuova campionessa del mondo a cronometro! La ciclista olandese riesce a spezzare la ‘maledizione’ che rischiava di cucirle per sempre addosso l’etichetta di eterna seconda dopo 4 medaglie d’argento in 5 anni. Un successo meritato quello nella prova a cronometro dei Mondiali di Ciclismo di Imola, seppur favorito dalla tremenda caduta di Chloe Dygert, finita oltre il guard rail nel momento in cui sembrava poter firmare il miglior tempo di giornata. Alle spalle della olandese si sono piazzate la svizzera Marlen Reusser e l’altra olandese Ellen van Dijk. Decimo posto per l’azzurra Vittoria Busi con un distacco di 1’46.