Davide Cassani e Dino Salvoldi hanno sciolto le ultime riserve in merito alla lista dei preconvocati maschili e femminili per i Mondiali di Ciclismo 2020. Di seguito i nomi degli atleti e delle atlete che sabato 26 e domenica 27 settembre cercheranno di riportare in Italia un titolo mondiale che manca ormai rispettivamente dal 2011 e 2008:

Uomini Elite Strada

Andrea Bagioli

Alberto Bettiol

Gianluca Brambilla

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Nicola Conci

Matteo Fabbro

Davide Formolo

Fausto Masnada

Gianni Moscon

Vincenzo Nibali

Diego Ulissi

Giovanni Visconti

Uomini Elite Crono

Edoardo Affini

Filippo Ganna

Donne Elite Strada

Elisa Balsamo

Sofia Bertizzolo

Elisa Longo Borghini

Marta Cavalli

Elena Cecchini

Elena Franchi

Tatiana Guderzo

Erica Magnaldi

Soraya Paladin

Katia Ragusa

Ilaria Sanguineti

Debora Silvestri

Donne Elite Crono