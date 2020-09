Milano, 6 set. (Adnkronos) – Allerta gialla, e quindi di ordinaria criticità, per temporali forti in arrivo a Milano. Ad emetterla il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Le piogge dovrebbero arrivare stasera, intorno alle 21.

Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici per l’eventuale attivazione del piano di emergenza.