All’indomani del netto successo sul Bologna all’esordio in Serie A, il Milan ottiene un’altra buona notizia che farà sicuramente sorridere Stefano Pioli: Rafael Leao è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni a Milanello. L’attaccante portoghese era in quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus, come annunciato attraverso i suoi profili social. Risultato negativo al doppio tampone, Leao ha dunque ripreso ad allenarsi nella sessione odierna e sarà disponibile per la sfida di Europa League contro i norvegesi del Bodø/Glimt, prevista giovedì a San Siro.