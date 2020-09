Il mercato del Milan non è ancora terminato, i rossoneri devono completare la rosa a disposizione di Pioli, in particolare nel reparto difensivo.

L’obiettivo è un centrale, come ammesso da Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Bologna: “avremo una stagione molto intensa, in questo momento l’esigenza più grande è quella di un difensore centrale: ne abbiamo 2 su 5 fuori per infortunio, uno rientrato dopo 7 mesi di inattività, quindi ci concentriamo lì. Centrocampo? Con l’arrivo di Tonali, siamo più che tranquilli. Milenkovic e Ayer? No, non sono questi i nomi. Ce ne sono anche altri. Questi due possono far parte, ma se devo essere sincero non sono in questo momento i giocatori su cui stiamo lavorando”.