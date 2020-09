Guai grossi per il Milan a poche ore dal Preliminare di Europa League, in programma questa sera alle 20.30 contro il Bodo/Glimt. Zlatan Ibrahimovic non potrà scendere in campo perché risultato positivo al Coronavirus, in seguito al giro di tamponi effettuato dopo la positività del brasiliano Duarte.

A darne la notizia è stato proprio il club rossonero con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi”. Lo svedese oltre a saltare il match di oggi contro i norvegesi, non potrà scendere in campo nemmeno contro il Crotone e lo Spezia in campionato, oltre che nell’eventuale playoff di Europa League contro Rio Ave o Besiktas.