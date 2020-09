La Serie A apre gli stadi al pubblico ed anche a San Siro torneranno i tifosi. Il Milan apre le porte del suo stadio a 1000 spettatori per l’esordio in campionato contro il Bologna, fra i quali saranno presenti medici e personale sanitario che in questi mesi ha lottato e continua a lottare contro il Coronavirus. Gli ingressi, per la sfida di domani, saranno distribuiti a tutte le componenti della ‘famiglia Milan’, inclusi i familiari dei giocatori, del personale sanitario del club, affiliati selezionati del Milan club, ospiti dei partner e istituzionali: il tutto secondo le norme anti-Covid.