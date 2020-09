“Ma che fai, idiota? Vuoi smetterla di prendermi a calci? Sei sempre tu…“. Leo Messi è abituato alle maniere forti dei difensori, ma non si aspettava di ricevere così tante botte in amichevole, specialmente contro una squadra di Serie C. La reazione della ‘Pulce’, all’ennesimo fallo del difensore del Gimnastic de Tarragona, Javier Ribelles, è stata piuttosto infastidita. Ribelles, ai microfoni di ‘El Chiringuito’, ha raccontato: “sono rimasto inizialmente sorpreso. Perciò gli ho risposto: ‘Senti, tu sei il migliore, devo per forza prenderti a calci. Non posso lasciarti girare, altrimenti mi passi subito’“.

“Messi me dijo ‘¿pero qué haces boludo? ¿Querés dejar de darme patadas? que estás todo el rato igual’”. Javier Ribelles, del Nastic pic.twitter.com/xpA8WHQMYc — Dante Dean (@DanteDean_) September 14, 2020