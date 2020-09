“Fred è una priorità. Una priorità assoluta per la nostra squadra“. Si è espresso così, ai microfoni di The Athletic, Masai Ujiri, GM dei Toronto Raptors, in merito alla possibile permanenza in Canada di Fred VanVleet. Il giocatore è stato una delle colonne portanti dei Raptors con i suoi 17 punti, 6 rimbalzi e 3 palle rubate di media. I Raptors dovranno fare i conti nelle prossime settimane anche con i rinnovi di Serge Ibaka e Marc Gasol, altri due elementi cardine della franchigia.