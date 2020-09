Marc Gasol è uno dei profili più interessanti della prossima free agency. Seppur 35enne, il centro spagnolo ha dimostrato di essere ancora un valido elemento di qualità ed esperienza per una squadra che punta a ben figurare in postseason. Scaduto il suo contratto con i Toronto Raptors però, Gasol potrebbe rispondere negativamente all’interesse di qualsiasi franchigia e far ritorno in Europa, ovviamente in Spagna. La situazione Coronavirus, la vicinanza alla sua famiglia e probabilmente la volontà di chiudere la sua carriera dignitosamente nella propria terra, potrebbero spingere Gasol ad accordarsi con il Barcellona, squadra nella quale si è formato cestisticamente giocando dal 2003 al 2006, nelle prossime settimane.