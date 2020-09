Nuovo capitolo della battaglia a distanza fra Maxi Lopez e Wanda Nara. L’attaccante argentino, intervistato alla trasmissione Los Angeles de la mañana, ha criticato fortemente la scelta della ex moglie di andare in vacanza ad Ibiza con i figli, poi risultati positivi al Coronavirus così come il marito Mauro Icarid.

Maxi Lopez ha spiegato: “sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo?”. La giornalista Karina Iavicoli ha dichiarato: “i bambini risultati positivi al Coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test e anche Isabella, la più piccola di Wanda e Icardi. Francesca, la primogenita, è risultata negativa”.