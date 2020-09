L’Aston Martin e Sebastian Vettel hanno spiazzato tutti ieri, rubando la scena alla Ferrari nel weekend di gara del suo 1000° Gp, annunciando di aver raggiunto un accordo per il futuro del tedesco, che continuerà ad essere un pilota di F1.

Una notizia che fa piacere a tantissimi, anche ad Helmut Marko, che con Vettel è rimasto in ottimi rapporti dopo l’avventura del tedesco in Red Bull: “è buono per tutti noi che un quattro volte iridato sia ancora in F.1 nel 2021, abbiamo bisogno di personaggi. Era l’unico posto dove poteva andare, ma potrà tornare a lottare per il podi. E’ molto importante avere un team che ti vuole e si prenda cura di te. Farà molto bene al morale di Sebastian. Ha vissuto stagioni altalenanti e adesso ritroverà la voglia di combattere, sapendo che c’è una squadra che lo aspetta l’anno prossimo“.