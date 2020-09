Il Manchester City fa i conti con il Coronavirus, il club inglese infatti ha rilevato la positività di due calciatori della prima squadra in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato.

Si tratta di Riyah Mahrez e Aymeric Laporte, entrambi sono asintomatici e sono stati messi immediatamente messi in isolamento, evitando qualsiasi contatto con il resto della squadra e dello staff tecnico. Adesso tutti gli altri calciatori verranno sottoposti ad un nuovo screening per valutare eventuali altre positività, mentre Mahrez e Laporte rimarranno isolati per quattordici giorni prima di effettuare un nuovo tampone.