Sono passati molti anni da quando Paolo Maldini ha definitivamente lasciato il calcio giocato, provocando nel cuore dei tifosi del Milan un vuoto che ancora nessuno è riuscito a colmare.

Oggi, l’attuale dirigente rossonero ha voluto far emozionare tutti coloro che continuano ad ammirarlo, postando sui social una foto con la nuova maglia away del Milan con questa didascalia: “Grazie AC Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro Club unico“. Numerose le reazioni social al post di Maldini, tra le altre anche quella di Francesco Totti, che ha stuzzicato il suo ex compagno di Nazionale: “Ricominci capitano?“.