Fiocco rosa in casa Magnini, oggi a Milano infatti è nata la piccola Mia, figlia del bicampione del mondo di nuoto e della compagna Giorgia Palmas, già mamma di Sofia. Gioia indescrivibile per l’ex capitano della Nazionale, che ha postato sui social una prima foto della figlia con una didascalia commovente: “Mia, oggi sei arrivata da noi, e ci hai lasciati senza parole, anzi ora che mi sono ripreso te le dico… ti amo piccola Mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te Giorgia amore mio. Alla nostra ragazza Sofi ed ora a te piccola principessa Mia. Mia Magnini 3.670 kg, 25/09/2020“.