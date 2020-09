L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio molte società, tra cui anche il Barcellona.

Una situazione delicata quella che stanno vivendo i blaugrana, svelata dal presidente del Lione Aulas, con cui Bartomeu aveva avviato una trattativa per portare in Catalogna Memphis Depay. Nonostante i media olandesi siano sicuri della chiusura dell’operazione, il numero uno del club francese ha svelato su Twitter la verità: “il presidente del Barça mi ha detto domenica che la sua società sta soffrendo molto per la crisi Covid e non ha la possibilità di fare un’offerta“.