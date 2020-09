Cengiz Under è un nuovo calciatore del Leicester. L’esterno d’attacco turco, dopo una stagione di alti e bassi in maglia Roma, proverà a rilanciarsi in Premier League. E se le sue prestazioni saranno dello stesso livello della sua presentazione social, ci sarà da divertirsi. Il Leicester ha realizzato una vera e propria genialata nell’annunciare Under giocando con il suo nome e quello della leggenda del wrestling WWE The Undertaker. Nella grafica postata, sul prato del King Power Stadium è spuntato il classico ring attire del ‘Becchino’, in una foto che agli appassionati ha ricordato l’immagine dell’addio a WrestleMania 33. Successivamente è stato postato un filmato con tanto di scritta: UnderTaken (preso Under).