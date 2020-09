Il weekend di gara del Mugello si è aperto con l’annuncio dell’accordo raggiunto tra Vettel e Aston Martin: il pilota tedesco correrà ancora in F1 dopo l’addio alla Ferrari.

“Sono molto felice per Seb. Credo che dall’esterno il nostro rapporto sia sempre stato male interpretato, sicuramente siamo competitivi in pista, ma c’è sempre stato un grande rispetto. Penso che tra di noi abbiamo un ottimo rapporto. Come pilota se lo merita, e se lo merita come persona. Gli auguro ogni bene. Spero che sia molto veloce, giusto un po’ più lento di noi”, ha commentato Leclerc al Mugello.