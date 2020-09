Domenica al Mugello si assisterà ad un grande spettacolo col Gp 1000 della Ferrari: la Formula 1 sbarca in Toscana per un appuntamento storico per la “Rossa”, che torna alle origini con una livrea vintage.

“Non vedo l’ora di scendere in pista al Mugello con la Ferrari. La pista è bellissima e soprattutto in questo weekend celebriamo il 1000° GP della storia della nostra squadra in Formula 1. Sono anche felice di sapere che ci saranno alcune migliaia di tifosi sulle tribune“, ha dichiarato Leclerc alla vigilia della gara toscana.

“Il circuito, che ha un lungo rettilineo ma non è super veloce come quelle sulle quali abbiamo disputato le ultime due gare, dovrebbe vedere la nostra vettura meno in difficoltà. Come squadra sarà importante massimizzare il tempo a disposizione perché non abbiamo parametri di partenza e dunque c’è più lavoro del solito da portare avanti. Speriamo di far divertire gli spettatori tornando a conquistare un bel po’ di punti in classifica“, ha concluso il monegasco.