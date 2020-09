Dalla Turchia rimbalza una notizia che non fa certo piacere ai tifosi della Lazio: il nuovo acquisto Vedat Muriqi sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Il bomber kosovaro è stato prelevato dal Fenerbahce nelle scorse settimane per 18 milioni più 2 di bonus, ma non ha potuto svolgere la preparazione estiva con i biancocelesti a causa di un infortunio. Muriqi è ritornato in Turchia nei giorni scorsi pe ritirare il visto e potrebbe aver contratto lì il virus che lo terrà fermo fino al doppio tampone negativo. La Lazio resterà fino a quel momento senza il suo bomber di scorta, comunque ancora indietro con la preparazione e con scarso feeling verso il resto del gruppo.