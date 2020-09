Continua su DAZN la grande stagione di calcio europeo 2020-21 con la partenza de LaLiga Santander (Abbonati ora a DAZN e guarda tutta LaLiga Santander in esclusiva. 9.99€/mese). A partire da questo weekend, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva e in diretta tutte le 380 partite in calendario, oltre agli highlights, interviste ai calciatori e molti altri contenuti originali disponibili on demand.

Una stagione che si apre senza poche sorprese quella de LaLiga, soprattutto dopo il recente annuncio di Leo Messi (intervista esclusiva di Goal.com e disponibile su DAZN) in cui il campione dei blaugrana officializza la sua decisione di restare al Barcellona per un altro anno.

La prima giornata del campionato si apre su DAZN sabato 12 settembre alle ore 16:30 con Eibar – Celta Vigo, per poi proseguire con due sfide da non perdere: alle 18:30 Granada-Athletic Bilbao, due squadre che si erano sfidate per un posto in Europa League, vinto poi dagli andalusi per 4-0, mentre alle 21:00 il debutto per il Cadice, neopromosso in Liga, che affronterà in casa l'Osasuna.

Domenica 13 settembre, altri quattro match in programma: alle 14:00 la sfida tra Deportivo Alavés e Betis, alle 16:00 appuntamento con Valladolid – Real Sociedad, alle 18:30 esordio per il Huesca, altra matricola in Liga, in trasferta contro il Villareal. A chiudere la prima giornata di campionato il match tra Valencia e Levante in programma alle ore 21:00.

Debutteranno invece tra la seconda e terza giornata le squadre – Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e Getafe – che hanno terminato più tardi la stagione perché impegnate nelle coppe europee.

Il primo Clásico tra Barça e Real è in programma il 25 ottobre 2020 al Camp Nou. Il ritorno invece si giocherà l’11 aprile 2021 al Santiago Bernabeu di Madrid. Appuntamento invece il 13 dicembre, sempre al Bernabeu, con il derby di Madrid, con il ritorno in programma al Wanda Metropolitano il 7 aprile 2021.