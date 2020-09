Nuovo caso di Coronavirus nel calcio, questa volta è Kylian Mbappè ad annunciare la propria positività. Il giovane talento francese, negativo al tampone all’arrivo in ritiro e nel successivo test di mercoledì in vista della sfida contro la Svezia giocata sabato (decisa proprio da un suo gol, ndr), ha manifestato il virus durante il weekend. Il calciatore ha lasciato il ritiro di Clairefontaine. Sono dunque 7 i calciatori del PSG finiti in quarantena: oltre a Mbappè anche Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas e Icardi. I transalpini adesso rischiano di non poter schierare una formazione competitiva in vista dell’esordio in Ligue 1 di giovedì contro il Lens.