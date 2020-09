La Juventus e Luis Suarez si stuzzicano e si mandano messaggi, ma non è ancora tempo di celebrare questa unione. L’uruguaiano continua a trattare con il Barcellona la sua buonuscita e intanto studia per l’esame di italiano, step fondamentale per ottenere il passaporto comunitario che darebbe il via libera alla chiusura dell’operazione.

Intanto, i media spagnoli hanno rivelato le cifre di un presunto accordo tra il Pistolero e la Juve, sulla base di sedici milioni netti all’anno. Uno scoop che ha spinto Suarez a uscire allo scoperto, etichettando questa notizia come una fake news tramite una Instagram Story. Secondo i bene informati, l’uruguaiano dovrebbe firmare un biennale da 6,5 milioni netti a stagione, che dovrebbe arrivare a 10 con alcuni premi. La trattativa però è tutt’altro che conclusa, servirà ancora qualche giorno per arrivare alla definitiva fumata bianca.