Sfuma l’affare Suarez: nonostante l’uruguaiano abbia superato l’esame di italiano, sembra che Fabio Paratici lo abbia chiamato in queste ore per avvisarlo che le possibilità di averlo in bianconero sono sempre meno.

La Juventus ha quasi concluso l’affare per Dzeko, quindi non sembra intenzionato ad aspettare che si sblocchi la pratica per il passaporto di Suarez.