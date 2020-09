Juventus, Roma e Napoli avevano messo in piedi una trattativa a tre in stile NBA. Edin Dzeko sarebbe finito in bianconero, con De Sciglio a fare il percorso inverso con destinazione Capitale, la stessa programmata per Arek Milik in uscita dal Napoli per 25 milioni (bonus compresi) e il 10% della futura rivendita del calciatore. Un’affare che aveva messo d’accordo tutti e tre i club, ma non Milik che ha rifiutato i 5 milioni per 5 anni offerti dalla Roma. Lo stop alla trattativa dato dal polacco ha bloccato anche il trasferimento di Dzeko, sempre più convinto di voler approdare a Torino. Se Milik non dovesse decidersi la trattativa potrebbe naufragare e il Napoli ritrovarsi un attaccante in scadenza di contratto a fine stagione.