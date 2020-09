Alvaro Morata è pronto a cominciare una nuova avventura con la maglia della Juventus, l’attaccante spagnolo è impaziente di mettersi a disposizione di Andrea Pirlo, che lo ha voluto fortemente al centro del proprio attacco.

Interrogato ai canali ufficiali della società bianconera, l’ex Atletico ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rivestire i colori bianconeri: “è una sensazione bellissima per me tornare alla Juventus, sono sempre stato legato a questo club e a questa città. Non vedo l’ora di allenarmi con i miei nuovi compagni. I due anni passati qui sono stati molto belli, abbiamo raggiunto traguardi importanti, ma sono convinto che adesso sono un calciatore migliore. Sono cresciuto in tanti aspetti in campo e fuori dal campo e credo che questo sarà un nuovo percorso importante insieme. Ho accettato perché sono sempre stato pronto per tornare alla Juventus e non solo perché è un grandissimo club e una grande squadra, ma perché questa è una vera famiglia. Quando giochi in un posto e ti senti a casa hai sempre quella voglia di giocarci di nuovo”.