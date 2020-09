“Ho delle buone impressioni. Qui sono a mio agio: conoscevo quasi tutti quelli che lavorano nel club e questo mi ha aiutato molto. Abbiamo iniziato bene, con grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Peccato che dopo pochi giorni molti giocatori siano andati via per gli impegni delle nazionali, ma il nostro lavoro sta continuando con quelli che sono rimasti“. Sono queste le prime impressioni rilasciata da Andrea Pirlo a JTV come nuovo allenatore della Juventus.

Il neo tecnico bianconero fissa anche gli obiettivi stagionali: “il percorso sarà lungo. Ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa. Spero dalla prima giornata di vedere i concetti trasmessi e di trovare qualcosa in mezzo al campo. Cosa ci contraddistinguerà? L’aggressività e la voglia di riconquistare la palla dopo averla persa. È un qualcosa su cui stiamo lavorando parecchio. Guardando la scorsa Champions League, le squadre che sono arrivate in fondo sono quelle che recuperano la palla nel minor tempo possibile. Daremo tutto in campo. Abbiamo grande voglia di dimostrare loro che la Juventus vuole arrivare a vincere il decimo scudetto consecutivo e possibilmente fino alla fine in Champions League. Siamo qua e vogliamo fare del nostro meglio“.