L’Allianz Stadium potrebbe essere il primo impianto in Italia ad accogliere nuovamente i tifosi, la Regione Piemonte infatti ha dato il proprio ok al piano di sicurezza presentato dalla Juventus, trasmettendo poi i documenti a Roma per sottoporli al vagli del Comitato tecnico-scientifico.

Sulla questione si è soffermato oggi il il governatore Alberto Cirio, intervenuto all’inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid: “tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi. L’obiettivo del club è esser pronti per la prima partita“. Anche Andrea Pirlo ha auspicato un imminente ritorno del pubblico negli stadi, commentando il calendario della nuova Serie A pubblicato questa mattina: “finalmente sappiamo da dove iniziamo, io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria. Siamo contenti di giocare la prima partita in casa, speriamo ci sia pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale”.