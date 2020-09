L’obiettivo principale del mercato della Juventus è quello di trovare un nuovo numero 9 per Andrea Pirlo, visto che proprio nella giornata di oggi Gonzalo Higuain è volato negli USA per firmare con l’Inter Miami.

Sulla lista bianconera ci sono sempre Edin Dzeko e Luis Suarez, ma entrambe le piste si sono complicate nelle ultime ore. Per quanto riguarda l’uruguaiano, i tempi per la risoluzione con il Barcellona appaiono lunghi e ancora il Pistolero deve sostenere l’esame di italiano per ottenere il passaporto. Sul fronte Dzeko invece, la Roma non riesce a mettere le mani su Milik, dunque al momento è impossibile liberare il bosniaco. Per questi motivi, secondo GDM.com, la Juventus ha mosso i primi passi per Olivier Giroud, molto più accessibile rispetto ai colleghi.

L’accordo con il francese è già stato trovato sulla base di un biennale a 4,5 milioni a stagione, con il Chelsea il discorso è avviato e il prezzo del cartellino si aggirerebbe sui 5 milioni. Al momento però i bianconeri non vogliono affondare il colpo per capire l’evoluzione delle altre trattative, ma nel caso in cui non dovesse arrivare a Dzeko e Suarez, sarebbe Giroud il prescelto.