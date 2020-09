“Sono in una squadra unica, la Champions è la priorità. Non posso ancora dire che sia a casa, ma quasi: mi hanno accolto tutti benissimo, non solo i brasiliani, e su Instagram continuo a ricevere messaggi dei tifosi“. Si presenta così Arthur in qualità di nuovo centrocampista della Juventus. Il brasiliano è stato acquistato dalla Juventus da diverse settimane nello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona, ma a causa del protrarsi della stagione regolare con annesse coppe europee, è stato presentato solo oggi.

Arthur ha poi parlato della possibilità di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, dell’allenatore Pirlo e del possibile arrivo di Luis Suarez: “giocare con Cristiano è quasi la realizzazione di un sogno. Pirlo? La sua grandezza non deve essere presentata. Poche persone hanno giocato a calcio come lui. Devo imparare a interfacciarmi, ma sono molto onorato di avere un allenatore così. […] Suarez? Non ho parlato con Suarez, non so la sua situazione, ma è un grandissimo giocatore e, se arrivasse qua, ci darebbe una grande mano…“.