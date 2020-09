Dieci mesi dopo l’ultima gara ufficiale giocata, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera per la prima partita della Nations League, affrontando a Firenze la Bosnia di Dzeko.

Qualche dubbio di formazione per il commissario tecnico azzurro, che dovrà tener conto anche del match con l’Olanda di lunedì, dove saranno molti i volti nuovi rispetto al match di questa sera. In porta dovrebbe esserci Donnarumma, davanti a lui una linea difensiva formata da Bonucci e Chiellini al centro, con Florenzi e Biraghi sugli esterni. Centrocampo a tre con Sensi (preferito a Jorginho), Barella e Pellegrini che al momento appare in vantaggio su Zaniolo. In avanti spazio a Belotti, con Immobile che giocherà contro l’Olanda, supportato ai lati da Chiesa e Insigne. Assenze pesanti invece per la Bosnia, che dovrà fare a meno di Pjanic, risultato positivo al Coronavirus a fine agosto. In avanti confermato Dzeko, affiancato da Visca e Duljevic.

Le probabili formazioni di Italia-Bosnia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini