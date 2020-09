Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia 2020, evento più atteso del tennis italiano in programma dal 12 al 21 settembre presso il Foro Italico di Roma. Annunciate tutte le wild card assegnate nei vari tabelloni. Nel main draw maschile le wild card sono andate a Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Gianluca Mager e Salvatore Caruso. Sei le wild card per le qualificazioni: Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Gian Marco Moroni, Flavio Cobolli, Paolo Lorenzi e Federico Gaio. Nel torneo WTA le wild card per il main draw vanno a Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, più due alle top 20 Victoria Azarenka e Venus Williams. Quattro invece le wild card per le qualificazioni: Sara Errani, Martina Trevisan, Giulia Gatto Monticone e Jessica Pieri.