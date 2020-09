Servono 2 ore e 9 minuti a Novak Djokovic per accedere ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, vince a fatica il derby contro il connazionale Filip Krajinovic in due set. Molto combattuto il primo, durato circa 88 minuti, nei quali Djokovic è riuscito a spuntarla solo al tie-break per 9-7. Più easy il secondo nel quale è bastato un 6-3 a regolare l’avversario.