Splendida prestazione di Travaglia oggi nel match contro Coric valido per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Itala. Il tennista azzurro numero 84 al mondo ha sconfitto il rivale croato, 26° nel ranking ATP in due set. Il match è terminato dopo due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 7-5: Travaglia vola dunque agli ottavi di finale, dove sfiderà Berrettini per un derby tutto azzurro.