Jannik Sinner strepitoso a Roma: il giovane tennista italiano, numero 81 del ranking mondiale, ha staccato oggi il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Tutt’Italia applaude Sinner, che ha sconfitto in tre set il greco Tsitsipas, numero 6 al mondo.

Dopo un primo set tutto in discesa, Sinner ha faticato nel secondo per poi però trionfare in scioltezza nel terzo ed ultimo set. Il match, disputato al Pietrangeli di Roma, è terminato dopo due ore e 14 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-7, 6-2.